"We weten hoe belangrijk deze wedstrijd is", ging verdediger Joaquin Seys verder. "Onze focus ligt volledig op het halen van deze campagne. Een maand geleden speelden we al eens tegen Rangers. Of die oefening ons echt geholpen heeft? Dat valt moeilijk te zeggen. Wat ik wel weet, is dat ik veel verhalen heb gehoord over de sfeer hier en dat die indrukwekkend is. Maar uiteindelijk moeten we vooral op ons eigen spel focussen. We hebben vertrouwen, we zijn in vorm en we gaan er alles aan doen. We weten dat zij een sterk team hebben, maar niemand van ons ziet zichzelf als favoriet."