Club Brugge-coach Nicky Hayen blikte maandagavond tijdens een persconferentie in het Ibrox Stadium vooruit op de heenwedstrijd in de play-offs van de Champions League van vandaag (21u) tegen het Schotse Rangers.
"De druk is er altijd, we weten waar we aan beginnen", zei Hayen. "Ik zie het als een 50/50-wedstrijd, niemand is echt favoriet. Na de oefenwedstrijd (die begin juli op een 2-2-gelijkspel eindigde, red.) is het moeilijk vergelijken; beide ploegen zijn nog steeds in opbouw met nieuwe spelers. Hun manager, Russell Martin, heeft een duidelijke manier van spelen: veel balbezit en dynamiek. Wij zijn ook een ploeg die graag de bal wil hebben, dus er zal ruimte ontstaan die benut kan worden."
Ordonez is terug
Hayen kan voor het eerst in zes wedstrijden opnieuw rekenen op Joel Ordonez. De Ecuadoraanse verdediger sukkelde de voorbije weken met transferitis. Ook nieuwkomer Mamadou Diakhon is er bij, ondanks dat blauw-zwart de komst van de Frans-Senegalese aanvaller van Stade Reims pas eerder maandag officieel bekendmaakte.
Geen favoriet
"We weten hoe belangrijk deze wedstrijd is", ging verdediger Joaquin Seys verder. "Onze focus ligt volledig op het halen van deze campagne. Een maand geleden speelden we al eens tegen Rangers. Of die oefening ons echt geholpen heeft? Dat valt moeilijk te zeggen. Wat ik wel weet, is dat ik veel verhalen heb gehoord over de sfeer hier en dat die indrukwekkend is. Maar uiteindelijk moeten we vooral op ons eigen spel focussen. We hebben vertrouwen, we zijn in vorm en we gaan er alles aan doen. We weten dat zij een sterk team hebben, maar niemand van ons ziet zichzelf als favoriet."