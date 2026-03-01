14°C
Nic­ky Degren­de­le uit Jab­be­ke zorgt voor eni­ge Bel­gi­sche ere­plaats in Australië

De Belgische sprintploeg heeft de wereldbekermanche baanwielrennen in het Australische Perth afgesloten zonder uitschieters. Oud-wereldkampioene Nicky Degrendele uit Jabbeke werd zondag tiende in de keirin en zorgde zo voor de enige Belgische ereplaats van de driedaagse wedstrijd.

Degrendele was samen met de negentienjarige Zita Gheysens (die twaalfde werd in de keirin) het lichtpunt in een verder grijze wereldbekermanche voor de Belgische nationale sprintploeg. De Belgen werden geconfronteerd met een declassering van het jonge talent Lowie Nulens in de mannenkeirin en een blessure van Yeno Vingerhoets, die moest afzeggen voor de individuele nummers. Nulens werd dertiende in de individuele sprint, Runar De Schrijver gedeeld dertiende in de keirin.

De Wereldbeker in het baanwielrennen telt drie manches. De andere twee wedstrijden vinden volgende maand plaats in Hongkong en Maleisië. In Hongkong wordt meervoudig wereldkampioene Lotte Kopecky aan de start verwacht in enkele uithoudingsnummers.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

