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Sport

Net niet voor Jonas Rickaert op BK wiel­ren­nen, hij ein­digt tweede

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Ook bij de mannen stond er een West-Vlaming op het podium van het Belgisch kampioenschap wielrennen. Jonas Rickaert reed naar een knappe tweede plaats, na een late aanval uit een ruime kopgroep.

Rickaert koos in de finale als eerste het ruime sop vanuit de kopgroep. Alleen Rune Herregodts en Fabio Van den Bossche konden reageren op zijn demarrage. Het drietal sloeg een kloof en bleef voorop.

Achter hen probeerde een groep van zeven, met onder meer Gianni Vermeersch, nog terug te keren. Maar de drie leiders hielden stand tot aan de finish.

Nipt

In de sprint moest Rickaert uiteindelijk nipt de duimen leggen voor Rune Herregodts, die de Belgische titel pakte. Fabio Van den Bossche werd derde.

Axel Ballekens
Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws
Belga

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