Rickaert koos in de finale als eerste het ruime sop vanuit de kopgroep. Alleen Rune Herregodts en Fabio Van den Bossche konden reageren op zijn demarrage. Het drietal sloeg een kloof en bleef voorop.

Achter hen probeerde een groep van zeven, met onder meer Gianni Vermeersch, nog terug te keren. Maar de drie leiders hielden stand tot aan de finish.