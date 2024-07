Nadat scheidsrechter Bram Van Driessche de wedstrijd had afgefloten, barstte het feestgedruis los in de Brusselse supportersvakken. Sommige Union-fans begonnen hun tegenstander daarbij te jennen met gezangen die hun innige band met Cercle, de stadsrivaal van Club Brugge, in de verf zetten. Dat viel niet in goede aarde bij de opgehitste supporters van blauw-zwart: minstens twee onder hen repliceerden met de nazigroet richting het Brusselse vak, zo is te zien op de beelden.

Volgens de toeschouwer die het tafereel filmde waren er ook apenkreten te horen op het einde van de wedstrijd. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld op basis van de videobeelden en onderzoekt de zaak.