Kampioenenmaker Nicky Hayen gunde vier spelers van bij de aftrap hun eerste minuten in de hoofdmacht: Joaquin Seys en Amine Et Taibi van Club NXT mochten debuteren op de links- en rechtsachter, bij afwezigheid van Maxim De Cuyper en Kyriani Sabbe, terwijl ook zomertransfers Zaid Romero en Christos Tzolis centraal in de verdediging en op linksbuiten hun vuurdoop beleefden. Aan de overzijde gooide Sébastien Pocognoli geen enkele nieuwe naam in de basis.

In de achttiende minuut versierde Club de eerste grote kans: Casper Nielsen nam het leer van net buiten de zestien vol op de slof, maar Anthony Moris kon zijn uithaal onschadelijk maken. Met de rust in zicht kregen de bezoekers plots een penalty toegekend nadat Elton Kabangu na een licht contact met Romero tegen de grond ging in de zestien. Cameron Puertas zag na een matige trap de bal met wat meeval via Simon Mignolet tegen de netten vliegen. De tweede helft was nauwelijks op gang getrapt of de Brusselaars stonden al op 0-2: Mignolet duwde een scherp aangesneden vrije trap van Puertas in de voeten van Fedde Leysen, die raak trof in het dak van het doel.

In de 56e minuut vierde Gustaf Nilsson tegen zijn vorige werkgever zijn debuut bij blauw-zwart. Tzolis forceerde uiteindelijk de aansluitingstreffer met een schot buitenkant voet, na knap voorbereidend werk van de pas ingevallen Romeo Vermant en Chemsdine Talbi. In de blessuretijd geraakte Tzolis tot twee keer toe niet voorbij Moris, waardoor Union aan het langste eind trok.