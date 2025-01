Vorige week had Oostende met 78-88 de maat genomen van Nanterre in de eerste confrontatie. Dinsdagavond kon de 25-voudige en regerende landskampioen in de eigen COREtec Dôme doorstoten mits een tweede zege, maar het team van coach Dario Gjergja ging met 67-76 onderuit.

Nanterre nam meteen de bovenhand en leidde na het eerste kwart met 19-28. Beide ploegen hielden elkaar vervolgens in evenwicht (17-17), zodat de kustboys de rust introkken met een achterstand van negen punten (36-45). In het derde kwart kwam Oostende beter uit de verf en knabbelde ook wat aan de achterstand (15-12), maar Nanterre gaf de voorsprong niet meer uit handen en vergrootte de marge zelfs nog in het slotkwart (16-19).

De beslissende match vindt volgende week woensdag plaats in Nanterre.