Na pau­ze keert Bil­lie Mas­sey terug in selec­tie Bel­gi­an Cats

Billy Massey

© Belga

Bondscoach Mike Thibault heeft maandag een preselectie van negentien Belgian Cats bekendgemaakt voor de interlands tegen Finland (13 november in Leuven) en Litouwen (16 november in Vilnius). Billie Massey (Jairis), die eind vorig jaar haar internationale carrière om persoonlijke redenen 'on hold' zette, keert terug in de selectie.

België is als gastland al geplaatst voor het EK 2027 en is voor de interlandperiodes in november 2025 en 2026 en februari 2027 in een groep ondergebracht met de andere gastlanden. Dat zijn Finland, Litouwen en Zweden.

Dit is de selectie: 

  • Julie Allemand (Fenerbahce/Tur)
  • Nastja Claessens (Kansas State Wildcats/NCAA/VSt)
  • Alicia Courthiau (Castors Braine)
  • Wivine Defosset (Namen)
  • Antonia Delaere (Emlak Konut/Tur)
  • Renée Denys (Castors Braine)
  • Ine Joris (Ferrol)
  • Annie Kibedi (Kangoeroes Mechelen)
  • Kyara Linskens (Dynamo Koersk/Rus)
  • Maxuella Lisowa-Mbaka (Red Star Belgrado/Ser)
  • Billie Massey (Jairis/Spa)
  • Becky Massey (Landes/Fra)
  • Emma Meesseman (Fenerbahce/Tur)
  • Bethy Mununga (Maccabi Haifa/Isr)
  • Elise Ramette (Joventut Badalone/Spa)
  • Julie Vanloo (Cukurova Mersin/Tur)
  • Zhen Verburgt (Ball State Cardinals/NCCA/VSt)
  • Marie Vervaet (Castors Braine)
  • Laura Vilcinskas (Kangoeroes Mechelen).

Belga
Belgian Cats

