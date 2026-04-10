Sandrine Tas - die de stap zet van schaatsen naar wielrennen – kende zo’n tegenslag eind februari op de Olympische winterspelen. Vierde werd ze, op amper dertig honderdsten van een seconde van goud. Sandrine Tas, Lotto – Intermarché: “Dat verdriet is zo intens dat je het niet meteen kan verwerken. Je weet niet wat je precies voelt. Maar ik weet dat ik gewoon een half uur aan één stuk heb geweend. Dan kon ik even mijn tranen afdrogen. Maar dan, voor het oog van de camera’s, ben ik weer beginnen wenen. Het is heel moeilijk te beschrijven. Zelfs nu ik eraan denk, voel ik nog altijd hoeveel pijn dat dit doet. Het is bijna fysieke pijn.”

WK Zeddam

Ook Sven Vanthourenhout heeft ooit zo'n zwaar teleurstellingsmoment gekend. Sven Vanthourenhout, Red Bull-Bora-Hansgrohe: “Ja, één keer. Op het WK in Zeddam, in 2006. Ik lag voor. Het was mijn dag. En toen reed ik lek bij het ingaan van de laatste ronde. Dat komt dan wel even aan.”

Geen kattenpis

Sandrine Tas begint volgende week aan een volgende carrière, als wielrenster. “Ik start in de Waalse Pijl. Dat is geen kattenpis. Skeeleren en schaatsen, dat is plat. De Waalse Pijl is dat allesbehalve. Het is redelijk steil daar. Maar ik heb er superveel zin in. Ervaring opdoen, superveel bijleren. En vooral: mijn ploeg helpen.”

Sven Vanthourenhout over die Waalse Pijl: “Het zal lastiger zijn dan de brug in Zandvoorde, dat is een feit. Of dan het kanaal richting Oudenburg. Maar het is een specifieke koers natuurlijk. Dat is inderdaad geen kattenpis.”

