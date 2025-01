“Ik ben heel blij natuurlijk. Veel emoties. Ik ben heel blij dat ik terug kan voetballen”, klinkt het bij Schifano. Een belangrijke match in vierde provinciale C voor KSCT Menen, dat thuis speelt tegen Rood-Wit Hollebeke. Voor spits Fabio Schifano, is het de eerste match terug op het veld, nadat hij drie maanden geleden drie vingers verloor bij het oprapen van knalvuurwerk. “Ik probeer daar niet te veel aan terug te denken. Ik probeer net vooruit te kijken. Veel winnen is voor mij het belangrijkste.”

De comeback van de 26-jarige voetballer is een feit. Ook al is het met één graad boven het vriespunt opnieuw wennen voor Fabio. Hij is één van de topschutters, maar vandaag kan hij geen doelpunt scoren. Menen wint wel met 3-1 van Rood Wit Hollebeke en blijft zo tweede in de rangschikking. “Iedereen heeft gezien dat het een moeilijke wedstrijd was. Het was spannend tot op het laatste moment. Ook fysiek was het zwaar voor mij", sluit Schifano af.