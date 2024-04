Koninklijke Veloclub Lendelede bestaat 100 jaar en organiseert daarom na 50 jaar opnieuw een profwedstrijd. De opkomst van Alec Segaert in het profpeloton is daar niet vreemd aan. Koers leeft in Lendelede. Maar toch is een wielerwedstrijd voor profs inrichten, de dag na de Ronde en midden in het voorjaar, geen sinecure.

102 renners komen aan de start en dat zijn er toch een pak. Geen absolute vedettes maar met een Alec Segaert of Timothy Dupont toch enkele profs met naam en faam. Voor het publiek is het genieten. Zij hebben geen Van der Poel, Van Aert of Evenpoel nodig.