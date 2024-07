Maar vanavond moet de romantiek aan de kant. Want Cercle Brugge wil een goeie uitgangspositie bij mekaar voetballen voor de terugmatch van volgende week op Jan Breydel.

"Ze werkten een heel goed seizoen af", sprak de 41-jarige Oostenrijker. "Zeker in eigen huis waren ze heel sterk en efficiënt, en maakten ze optimaal gebruik van het kunstgras. We hebben geen controle over het veld. Ik kan er niet te veel energie in steken. Het is nieuw en uitdagend, het terrein ligt er heel slecht bij. Wat we wel kunnen controleren, is een sterke prestatie afleveren. Dat is ons plan."