Vooraleer Cercle Brugge naar Scandinavië mag, moet het in de tweede voorronde eerst nog voorbij het Schotse Kilmarnock. Die wedstrijden staan komende donderdag en volgende week donderdag op de agenda van groen-zwart. Mocht Cercle die confrontatie verliezen, dan is er nog altijd het vangnet van de derde voorronde van de Conference League. Mogelijke tegenstanders daar zijn het Finse KuPS Kuopio of het Noorse Tromsø IL.