Cercle was reekshoofd bij de loting en vermeed zo een confrontatie met clubs als Trabzonspor (met Thomas Meunier), Ajax (met Mika Godts), Rapid Wien of Molde. Met Kilmarnock kwam de nummer vier van het voorbije seizoen in de Schotse Premiership uit de bus.

Groen-zwart beëindigde de Champions Play-offs in de Jupiler Pro League vorige maand op een knappe vierde plaats en komt zo komend seizoen na veertien jaar nog eens uit in Europa. Tijdens de vorige Europese campagne in het seizoen 2010-2011, ook in de Europa League, won Cercle in de tweede voorronde van het Finse TPS Turku alvorens uitgeschakeld te worden door het Cypriotische Anorthosis Famagusta.

De heenwedstrijd op donderdag 25 juli wordt in Schotland gespeeld, de terugmatch is een week later, op donderdag 1 augustus, in het Brugse Jan Breydelstadion. De loting voor de derde voorronde is op 22 juli. Anderlecht stroomt in in de play-offs, de vierde voorronde, van de Europa League.