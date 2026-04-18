Over minder dan 50 dagen gaat het WK in Mexico, Canada en de VS van start. De Rode Duivels trappen hun campagne af tegen Egypte op 15 juni om 21u. Maar nu in nogal wat steden en gemeenten geen grote schermen geplaatst worden, doen de Red Devils Moen, de officiële supportersclub van de Belgen, dat wel in het Millenniumpark, langs het kanaal Bossuit-Kortrijk.
‘Moendial’ is gratis en loopt zolang de Rode Duivels in het tornooi blijven. De wedstrijden worden uitgezonden op een grote outdoor LED-wall. Het fandorp opent één uur voor de aftrap.
De wedstrijd van 27 juni tegen Nieuw-Zeeland wordt een bijzondere happening. Door het tijdsverschil spelen de Rode Duivels dan om 5u ’s ochtends onze tijd en dat wordt een heus voetbalontbijt.
Stefaan Six
Louis Maes