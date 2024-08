de Ieperse basketsterren waren cruciaal in de match tegen Spanje in Rijsel. De Belgian Cats zijn intussen naar Parijs vertrokken voor de kwartfinale morgen tegen Spanje. Sonja Tankrey, moeder van Emma. “Vanaf de start van de Spelen hebben wij de Belgische vlag uitgehangen. Hoe meer vlaggen, hoe beter. Ook voor hun thuiskomst: dan zien ze de massale steun in eigen stad.”

“Ook bij ons hangt de Belgische vlag uit”, zegt Carine Sinnaeve, moeder van Elise. “De supporters zijn heel belangrijk voor haar. De kwartfinale start woensdag om 14.30 uur, dus iedereen dan voor tv of in Parijs. En toon de vlag!”