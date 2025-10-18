Maar liefst 150 deelnemers uit heel Europa reden met 1 op 12 schaalmodellen. Dit is geen WK of EK, maar wel een belangrijke afspraak voor de top van het miniatuurracen.

Spektakel verzekerd, want miniatuurracen is supersnel en supertechnisch. Het is voortdurend draaien en keren. Opperste concentratie is dan ook vereist.

