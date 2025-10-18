13°C
Zwevegem

Mini­a­tuur­ra­ces in Ote­gem: super­snel spek­ta­kel met tele­ge­lei­de wagens

In Otegem bij Zwevegem zoefden het hele weekend telegeleide wagens tijdens een internationale wedstrijd. Alle toppers stonden aan de start.

Maar liefst 150 deelnemers uit heel Europa reden met 1 op 12 schaalmodellen. Dit is geen WK of EK, maar wel een belangrijke afspraak voor de top van het miniatuurracen.

Spektakel verzekerd, want miniatuurracen is supersnel en supertechnisch. Het is voortdurend draaien en keren. Opperste concentratie is dan ook vereist.

Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
