Begin deze week zwom militair Davy Billau uit Brugge van De Panne naar Knokke-Heist, als eerbetoon aan zijn overleden ouders. Hoewel hij bijna een record te pakken had (drie minuten minder snel dan recordhoudster Marieke Blomme) draaide zijn prestatie slechter uit dan voorzien.

Bij aankomst in Knokke-Heist moet hij meteen naar spoed. "Mijn lichaamstemperatuur was amper 28 graden, er zat vocht in mijn longen en ik had hartritmestoornissen", vertelt hij telefonisch vanuit het ziekenhuis, waar hij nog altijd ligt te recupereren van een longontsteking.

