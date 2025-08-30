22°C
Mijn hart klop­te niet meer zoals het hoort”: Davy die kust­lijn afzwom nog altijd in zie­ken­huis met longontsteking

Het leven van Davy Billau heeft aan een zijden draadje gehangen, maar toch heeft de Bruggeling geen spijt van zijn uitdaging om de kustlijn af te zwemmen. Meteen na zijn prestatie moest hij onderkoeld naar het ziekenhuis. Ondertussen is hij aan de beterhand.

Begin deze week zwom militair Davy Billau uit Brugge van De Panne naar Knokke-Heist, als eerbetoon aan zijn overleden ouders. Hoewel hij bijna een record te pakken had (drie minuten minder snel dan recordhoudster Marieke Blomme) draaide zijn prestatie slechter uit dan voorzien. 

Bij aankomst in Knokke-Heist moet hij meteen naar spoed. "Mijn lichaamstemperatuur was amper 28 graden, er zat vocht in mijn longen en ik had hartritmestoornissen", vertelt hij telefonisch vanuit het ziekenhuis, waar hij nog altijd ligt te recupereren van een longontsteking.

Goede doel

Het doel was om met zijn sportprestatie ook het goede doel te steunen: de wensambulance. Hij haalde al meer dan 10.000 euro op en hoopt dat daar nog wat zal bijkomen.

Als alles goed gaat mag Davy volgende week het ziekenhuis verlaten.

