Maar die wissel bleek er eerder eentje uit voorzorg. Mignolet wandelde zelf naar de kant, bedankte de meegereisde supporters en ook de staf leek niet al te bezorgd tijdens een korte babbel met de doelman, die tegen Gent zijn 700ste wedstrijd uit zijn profcarrière speelde.

Wel Jackers in de bekerfinale?

Nordin Jackers maakte zo zijn opwachting, maar wellicht blijft het ook bij die invalbeurt. In de competitie en Champions League speelde Mignolet al alles, enkel in de beker kreeg de doublure minuten. Daar speelde hij dan ook al alles, met de bekerfinale op 4 mei in het verschiet wordt het nog interessant welke keuze Hayen daar maakt. Gunt hij Jackers na een prima bekerparcours en uitstekende terugwedstrijd op Genk in de halve finale nu ook de finale tegen Anderlecht? Of maakt hij finaal toch de keuze om Mignolet, die de Belgische beker nog nooit won, toch tussen de palen te stallen?