Toon Aerts (Deschacht-Hens), tweede in het klassement, gaf vooraf aan de leiderspositie van Michael Vanthourenhout te willen bestoken. "Dit is vrij nieuw voor mij", blikte hij vooruit. "Ik reed deze cross nog nooit maar volgde hem wel op televisie en al snel maakte ik de conclusie dat het parcours niet echt mijn ding is. De conditie is wel goed, dat bewees ik met afgelopen maandag winst in Otegem, en ik wil toch steeds presteren in een Wereldbekercross."

In de stand van de Wereldbeker telt Michael Vanthourenhout 210 punten. Toon Aerts volgt als tweede op 24 punten. Joran Wyseure kijkt als derde optegen een achterstand van 59 punten.

"Alles zal moeten meezitten wil ik nog aanspraak maken op het eindklassement want ook Michael pakt steevast punten", ging Aerts verder. "Bovendien start Wout van Aert zondag. Hij is en blijft de topfavoriet. De rest rijdt er voor de dichtste ereplaats. We hoeven ons toch geen illusies te maken? Bekijk zijn cross in Dendermonde eens, dan weet je genoeg. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk punten pakken. Ik blijf na de cross in Benidorm nog enkele dagen in Spanje. Er staan in en rond Calpe dan nog wat duurtrainingen op mijn programma en daarna volgen de twee resterende Wereldbekercrossen."

Bij de vrouwen heeft Lucinda Brand na Dendermonde de leiderspositie overgenomen van wereldkampioene Fem van Empel. De twee Nederlandse vrouwen tellen respectievelijk 255 en 194 punten. De Britse Zoe Bäckstedt totaliseert, als derde in de stand, 174 punten.