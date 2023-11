Vanthourenhout volgt zichzelf op op de erelijst van het EK. Vorig jaar was hij ook al de beste in Namen. Hij versnelde zondag in de tweede ronde en reed vervolgens de rest van de cross alleen op kop. Achter hem beten Mason, Ronhaar en Van der Haar hun tanden stuk op de West-Vlaming. Iserbyt kreeg met pech af te rekenen en werd zesde.



"Michael heeft de titel zeker niet gestolen", gaf Iserbyt aan. "We hebben als ploeg een sterke prestatie neergezet door zijn vlucht te beschermen. Ikzelf reed nog lek. Ik kon daardoor niet bij Lars van der Haar en co blijven. Anders had een podiumplaats er misschien ingezeten. Het was een zware cross. Door de regen veranderde het parcours alsmaar en moest je uitkijken om geen fouten meer te maken. Alles liep goed tot die lekke band. Uiteindelijk ben ik wel blij dat Michael terug die trui in zijn bezit heeft."

De andere Belgen eindigden in de achtergrond. Laurens Sweeck werd zevende, Niels Vandeputte achtste, Witse Meeussen tiende en Gerben Kuypers dertiende. Thibau Nys kende een totale offday en gaf op, net als Joran Wyseure.