Bij de vrouwen werd er voorafgaand een duel verwacht tussen Marion Norbert Riberolle en de Amerikaanse Clara Honsinger. Norbert Riberolle rijdt vanaf de start op kop en schudt al na een kleine tien minuten cross iedereen van zich af. Norbert Riberolle is duidelijk de sterkste in Zonnebeke. Onze landgenote wint met meer dan een halve minuut voorsprong. De Nederlandse Larissa Hartog rijdt als tweede over de meet. Honsinger moet vrede nemen met de derde plaats. Norbert Riberolle, derde op het BK, beleeft een fantastische week. Na afgelopen maandag Sanne Cant te kloppen in Otegem, pakt ze nu ook de winst in Zonnebeke.



Eerder op de dag stond de cross voor de mannen junioren op het programma. Yoren Vanhoudt reed naar de winst. Vanhoudt kwam solo over de meet, met een voorsprong van dertien seconden. De strijd om de tweede plaats werd in de sprint gewonnen door Bern Zimmermann, vlak voor Tibo Vancompernolle. Brent Lippens won de wedstrijd bij de tweedejaars nieuwelingen, Emiel Osaer bij de eerstejaars nieuwelingen.