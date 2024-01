De Nederlandse Larissa Hartog (Giant-Liv) eigende zich in deze Exact Cross de dichtste ereplaats toe. De Amerikaanse kampioene Clara Honsinger (EF Education) vervolledigde het podium. De Luxemburgse Liv Wenzel (SebMotobikes) legde beslag op de vierde plaats, voor Kiona Crabbé (Proximus-Cyclis CT). Na Essen en Otegem was dit de derde zege van het seizoen voor Marion Norbert Riberolle.

Kiona Crabbé en de Britse Xan Crees waren het beste weg na de lange aanloopstrook naar het veld. Achter hen volgden de Nederlandse Larissa Hartog, Marion Norbert Riberolle, Febe De Smedt, de Nederlandse Bloeme Kalis en de Luxemburgse Liv Wenzel. Na vijf minuten cross trok Marion Norbert Riberolle op avontuur. Larissa Hartog probeerde de kloof met de nummer drie van het BK te overbruggen en volgde bij het intrekken van de tweede ronde op 7 seconden. Een drietal met Liv Wenzel, Xan Crees en Bloeme Kalis volgde wat verderop.

De ronde daarop was de voorsprong van Riberolle op Hartog al gegroeid naar 17 seconden. Wenzel en Crees reden op 44 seconden terwijl Kalis, Honsinger, Barthels, Crabbé en de Nederlandse Noï Moes al tegen een achterstand aankeken van 53 seconden. Half cross bleef Marion Norbert Riberolle een strak tempo onderhouden. Larissa Hartog had zich netjes op positie twee geposteerd terwijl Liv Wenzel zich ontdaan had van Xan Crees en Clara Honsinger als vierde rond tufte. Deze laatste trok daarop resoluut naar de derde plaats. Marion Norbert Riberolle en Larissa Hartog zou ze evenwel niet meer remonteren. Riberolle soleerde zo, na Otegem, naar haar tweede zege deze week.