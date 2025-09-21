Aanmelden
Met finan­ci­ë­le steun en bege­lei­ding: onder­ne­mers mik­ken met vier onbe­ken­de talen­ten op olym­pi­sche stunt in 2028

De Jong Economische Kamer Roeselare-Izegem (Jekri) heeft vier atleten geselecteerd die ze gaat ondersteunen om een ticket te bemachtigen op de Olympische spelen. Bedoeling is dat ze deelnemen aan moderne vijfkamp.

Uit 75 deelnemers haalden de ondernemers 36 kandidaten die ze uitgebreid heeft getest: vier keer 400 meter lopen, lasershooten, sprong- en grijpkrachttests, en een analyse van spier- en vetmassa. Tot slot doken ze het zwembad in voor een 200 meter zwemproef.

Op basis van alle resultaten zijn nu vier jongeren uitgekozen die ze gaan begeleiden op weg naar Los Angeles in 2028.

Dit zijn de uitverkorenen: 

Luka Van Peteghem (18, Ruddervoorde), Stien Van Tieghem (24, Brugge), Milan Desmet (Kortrijk), Tuur Lemmens (Heusden-Zolder). Nu nog onbekend, straks misschien één van de topatleten in de Belgische delegatie.

Financiële steun en begeleiding

Zij krijgen nu financiële steun én professionele begeleiding richting internationale kwalificatiewedstrijden. Zij worden klaargestoomd voor de moderne vijfkamp, met hopelijk een ticket voor LA in 2028 als einddoel.

“We willen lokaal talent tot op het allerhoogste sportpodium ter wereld krijgen,” klinkt het bij de Jong Economische Kamer Roeselare-Izegem. “Er zit nog enorme groeimarge op, en omdat ze samen het traject lopen, zullen ze elkaar sterker maken,” klinkt het. “Wij geloven echt dat we iemand aan de start in Los Angeles kunnen krijgen.”

