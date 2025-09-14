Aanmelden
Sport
Oostende

Oos­tend­se Emma Plas­schaert richt blik op Olym­pi­sche Spe­len 2028

Emma Plasschaert

West-Vlaamse trots in het zeilen Emma Plasschaert blijft minstens actief tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat maakte de Oostendse zeilster onlangs zelf bekend. Na een moeilijke periode met een break van acht maanden, is ze nu volledig terug.

Na de Spelen in Parijs dacht Plasschaert even aan stoppen. De lange pauze zonder zeilboot gaf haar de kans om te resetten. Vooral een periode in Australië deed haar goed.

Samenwerking met nieuwe coach

Sinds haar comeback werkt Plasschaert samen met haar nieuwe Noorse trainer Thomas Guttormsen. Emma Plasschaert: “Zijn aanpak is anders. Hij focust op het grotere plaatje en hecht veel belang aan vertrouwen tussen coach en zeiler. Dat had ik bij vorige coaches minder.”

“Ik wil niet langer tevreden zijn met derde, vierde of vijfde plaatsen, maar echt wedstrijden winnen.”

Emma Plasschaert, zeiler

Het ultieme doel is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, maar onderweg zijn er nog belangrijke uitdagingen zoals WK's en EK's.

Het eerstvolgende grote toernooi staat al op de kalender. In september volgend jaar wil Plasschaert in Ierland een derde gouden WK-medaille veroveren.

Emma Plasschaert
Emma Plasschaert in actie
Emma Plasschaert in actie2
Wout Bernaert
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Zeilen Olympische Spelen 2028

Meest gelezen

Coiffeur
Sport

Terminaal zieke Marc 'de coiffeur' Verschoore: 'Nog zo lang mogelijk van het leven genieten'
Koolskampkoerse
Sport

Extra politie op Koolskamp Koers: 'Dreigingsniveau opgeschaald naar 2"
Mario David
Sport

Bestuurder Mandel United Mario David onverwacht overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Simon Mignolet

Doelman van Club Brugge Simon Mignolet maanden aan de kant met blessure aan adductoren
Logo museum koers roeselare offside 2025

Wielermuseum KOERS Roeselare pakt uit met expo voor WK in Rwanda
Ordonez

Joel Ordóñez verlengt zijn contract bij Club Brugge tot 2029
Kamiel Deraeve

Surfer Kamiel Deraeve (13) wint de Young Gun Award
Glencuyle

Glen Cuyle schittert aan de ringen en pakt goud
Shari Bossuyt

Shari Bossuyt wordt vierde in GP Stuttgart
Aanmelden