West-Vlaamse trots in het zeilen Emma Plasschaert blijft minstens actief tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat maakte de Oostendse zeilster onlangs zelf bekend. Na een moeilijke periode met een break van acht maanden, is ze nu volledig terug.
Na de Spelen in Parijs dacht Plasschaert even aan stoppen. De lange pauze zonder zeilboot gaf haar de kans om te resetten. Vooral een periode in Australië deed haar goed.
Samenwerking met nieuwe coach
Sinds haar comeback werkt Plasschaert samen met haar nieuwe Noorse trainer Thomas Guttormsen. Emma Plasschaert: “Zijn aanpak is anders. Hij focust op het grotere plaatje en hecht veel belang aan vertrouwen tussen coach en zeiler. Dat had ik bij vorige coaches minder.”
“Ik wil niet langer tevreden zijn met derde, vierde of vijfde plaatsen, maar echt wedstrijden winnen.”
Het ultieme doel is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, maar onderweg zijn er nog belangrijke uitdagingen zoals WK's en EK's.
Het eerstvolgende grote toernooi staat al op de kalender. In september volgend jaar wil Plasschaert in Ierland een derde gouden WK-medaille veroveren.