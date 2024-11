De Menenaars wonnen in drie sets met 27-29, 17-25 en 21-25. Voor Menen was het eigenlijk een uitwedstrijd, maar vanwege de oorlog in Oekraïne werd ook dat duel in België afgewerkt. De terugwedstrijd is voor woensdagavond. In de achtste finales wacht de winnaar van het duel tussen het Oekraïense Horodok en het Bulgaarse CSKA Sofia.