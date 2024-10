Menen komt dankzij de zege naast Roeselare op kop in de tussenstand, met acht punten. De landskampioen haalde het woensdag met 3-0-cijfers van Gent. Maaseik moest in de topper tegen Aalst vrede nemen met een 3-2-overwinning. Achel blijft ook bovenin meedraaien dankzij een 2-3-zege bij Haasrode Leuven. In een Waalse derby tegen Guibertin pakte Borgworm met 3-0 de volle buit.

Komend weekend gaat de Lotto Volley League opnieuw verder, met als absolute topaffiche het treffen tussen Menen en Roeselare op zaterdag. De derby wordt bovendien gespeeld in de gloednieuwe Vauban sporthal in Menen.