Voor Lilembo wordt de overstap naar Decospan Menen zijn eerste avontuur in het buitenland. In zijn thuisland promoveerde hij zowel met Saint-Nazaire (2021/2022) als met AS Illac Volley (2022/2023) van de Franse Ligue B naar de hoogste klasse. "Met zijn dynamische en snelle speelstijl en zijn atletische vermogen had hij een groot aandeel in beide promoties", klinkt het.

Verliezend bekerfinalist Menen heeft zich voor komend seizoen verzekerd van een Europees ticket voor de Challenge Cup.