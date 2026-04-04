Decospan VT Menen heeft zaterdag in de AFAS Dome in Antwerpen voor het eerst in de clubgeschiedenis de Beker van België gewonnen. In een spannende finale haalde het team van coach Julien Lemay het na een vijfsetter en echte thriller tegen VC Greenyard Maaseik: 3-2 (26-24, 25-21, 21-25, 23-25, 15-10).
Voor Menen is het een historische doorbraak. De West-Vlamingen stonden voor de vierde keer op rij in de bekerfinale, na eerdere verloren finales tegen Knack Roeselare. Deze keer gaan ze wél met de beker naar huis.
Menen start sterk
De finale begon bijzonder spannend. Bij 11-10 in de eerste was het Menen die de bovenhand nem dankzij een knappe redding van Lankinen en een blok van Gempin. In een nagelbijtend slot van diezelfde set serveerde Vandecaveye op 25-24 een beslissende ace: 26-24 en 1-0 voor Menen.
In de tweede set bleef Menen het tempo bepalen. Op 18-13 blokte Arno Vandevelde een aanval van Perin, waarna de bekerdroom steeds dichterbij kwam. Op 24-21 sloeg Maaseik-speler Meijs de bal buiten: 25-21 en 2-0 voor Menen.
Maaseik knokt zich terug
VC Greenyard Maaseik liet zich echter niet zomaar opzijzetten. In de derde set namen de Limburgers het initiatief met sterke aanvallen van onder meer Freimanis. Menen probeerde nog terug te vechten, maar Maaseik hield stand en won met 21-25 z’n eerste set.
Ook in de vierde set bleef het ontzettend spannend en gelijkopgaand. Bij 17-18 zorgde Jelle Sinnesael met een knap blok nog voor hoop bij Menen, maar in het slot trok Maaseik aan het langste eind: 23-25. Een beslissende vijfde set zou zo gaan uitmaken wie de winnaar zou worden.
Ontlading in de tiebreak
In de tiebreak nam Menen opnieuw de bovenhand. Bij 14-10 kregen de West-Vlamingen hun eerste matchbal, al leek de bal nog uit te gaan. Na een korte challenge volgde de ontlading: Menen mag zich voor het eerst bekerwinnaar noemen en zo krijgt de Beker een nieuwe naam op de erelijst.