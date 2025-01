Menen,verloor woensdag Europees kansloos de heenwedstrijd van Sporting Lissabon. De halve finales zijn dus ver weg, maar een ticket voor de BeNe Conference is wel absoluut een must voor Menen. De grensploeg kan dan ook een gouden zaak doen door Haasrode Leuven, vijfde in de stand, opzij te zetten, maar tussen die twee teams zijn het altijd close games.

In de eerste set gaat het gelijk op tot 24-24, maar de bezoekers gaan lopen met 24-26. Menen komt in de tweede set 9-11 achter, maar dan hervindt het zijn vertrouwen en het serveerwerk wordt een stuk beter. Van 9-11 naar 18-16 en uiteindelijk makkelijke setwinst met 25-19.

Menen kan die positieve lijn niet doortrekken. De grensploeg weet zich geen raad met de opslagdruk van de bezoekers. Het gaat allemaal net iets te makkelijk voor Leuven. Een twijfelend, naar zichzelf zoekend Menen, verliest set drie met duidelijke 16-25 cijfers.

En in set vier is er ook geen beterschap. Leuven is in alle spelfacetten preciezer. Het eindigt met 19-25 en een teleurstellende 1-3 nederlaag voor Menen. De ploeg staat nu gedeeld derde met Maaseik, na Roeselare en Achel.