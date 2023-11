In de zestiende finales neemt Menen het eind deze maand op tegen Allianz Milaan. Menen speelt eerst thuis en werkt de terugwedstrijd in Italië af.





Ook Haasrode Leuven komt in de zestiende finales in actie. Het treft daarin de nummer drie uit kwalificatiepoule V voor de Champions League (Beograd, Budva, Innsbruck of Las Palmas). De Vlaams-Brabanders hebben het thuisvoordeel in de terugmatch.