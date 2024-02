Hoewel Menen lessen heeft getrokken uit de verloren bekerfinale vorig jaar, lijkt Roeselare de grootste kans te hebben op de trofee. De West-Vlaamse referentie in het volleybal staat alleen leider in de competitie en verloor dit seizoen nog maar één keer. Menen is vijfde in de stand. Twee weken geleden versloeg Roeselare Menen nog met duidelijke cijfers, 0-3. "We zitten graag in de underdogpositie", vertelde coach Frank Depestele eerder deze week. Hij erkent dat Roeselare op papier beter is maar gelooft in een stunt. "We gaan ervoor. In de beker is veel mogelijk." Aan de andere kant onderschat de Roeselaarse kapitein Matthijs Verhanneman de uitdagers uit Menen niet. "Ze hebben een beter momentum gevonden dus we moeten wakker zijn", aldus Verhanneman.