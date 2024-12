Menen heeft zaterdag een felbevochten zege geboekt in zijn heenwedstrijd tegen Haasrode Leuven in de halve finales van de Beker van België volleybal. De West-Vlamingen, vorig seizoen verliezend bekerfinalist, wonnen in de Vlaams-Brabantse hoofdstad met 2-3. De setstanden waren 18-25, 25-20, 25-21, 21-25 en 17-15. De terugwedstrijd staat op 21 december geprogrammeerd.