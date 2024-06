Speciaal voor Frank Vandenbroucke verschijnt het vijftal nog eens aan de startlijn. "De mythe VDB moeten we blijven in ere houden, en dat doen we dan op een dag als vandaag, en de jaarlijkse VDB-rit. En dat toont ook aan dat hij nog niet vergeten is. Ja, het is ongelooflijk. De massa die hier altijd komt. Morgen ook, duizend wielertoeristen, die allemaal met een bloempje naar de grafsteen gaan. Hij blijft in de gedachten van menig wielerliefhebber", zegt Marc Maertens.