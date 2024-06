Van een titelfeest naar Tubeke

"Zondagavond was er het titelfeest, dat tot in de vroege uurtjes duurde. Maandag was er het feest op de Markt en maandagavond had ik een kort gesprek met de bondscoach, waarin hij me vertelde dat ik vrijdag in Tubeke moest zijn. De voorbije dagen heb ik dan maar zo veel mogelijk slaap proberen in te halen. Eerlijk gezegd: ik had het niet verwacht. Ik zit wel in een goeie flow, maar tijdens de kwalificaties was ik er nooit bij en dat ga je er ook van uit dat je voor het EK niet geselecteerd zal worden. Mijn vakantie was gelukkig nog niet geboekt (lacht). Ik ben verstandig geweest", grapt de kersvers Rode Duivel tijdens het persmoment eerder op de dag.