In de laatste ronde hebben we vier koplopers. twee ploegmaats van Volkerwessels daarbij, die spelenhet ploegenspel slim. Max Kroonen demareert. De West-Vlamingen Arjen Livyns en Baptiste Planckaert hebben al veel gegeven en kunnen onvoldoende reageren op de uitval. De renner uit Dordrecht haalt het voor Livyns uit Waarmaarde. In Sport west Extra brengen we een ruim verslag en reacties.