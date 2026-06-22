Matthieu Bonne begint aan laatste uren richting historisch wereldrecord in Brugge
© Stefanie Reynaert
Matthieu Bonne zit in de laatste rechte lijn van zijn 7 Day Pool Swim in LAGO Brugge Olympia. Na bijna zeven dagen zwemmen ligt hij nog altijd op koers om vandaag sportgeschiedenis te schrijven.
Bonne heeft zijn laatste nacht achter de rug. Om zijn krachten zo goed mogelijk te verdelen in de slotfase, stopte hij zaterdagavond om 22 uur met zwemmen. Deze ochtend dook hij al om 2 uur opnieuw het water in.
Om 5 uur stond de teller op 341,3 kilometer. De uitdaging loopt nog tot exact 14 uur, precies 168 uur nadat hij vorige zondag aan zijn onderneming begon.
Wereldrecord
Het huidige wereldrecord staat op 358,2 kilometer. Verwacht wordt dat Bonne dat record iets voor de middag zal verbeteren. Daarna heeft hij nog ongeveer twee uur om het nieuwe record zo scherp mogelijk te stellen.
De voorbije week zwom Bonne gemiddeld zo’n negentien uur per dag. Hij sliep amper, maar voelt zich volgens zijn team naar omstandigheden nog verrassend goed.
Publiek
Voor de laatste uren rekenen Bonne en zijn team op de steun van het publiek. Supporters zijn welkom in LAGO Brugge Olympia om hem tijdens de laatste kilometers naar het wereldrecord en de finish te schreeuwen.
Tussen 9 en 13 uur kunnen supporters ook nog zelf mee het water in. Ze kunnen enkele baantjes meezwemmen met Bonne ten voordele van Pelicano, het kinderarmoedeprogramma van de Stichting Koningin Paola. Inschrijven kan via matthieu7dayswim.be.