Bonne heeft zijn laatste nacht achter de rug. Om zijn krachten zo goed mogelijk te verdelen in de slotfase, stopte hij zaterdagavond om 22 uur met zwemmen. Deze ochtend dook hij al om 2 uur opnieuw het water in.

Om 5 uur stond de teller op 341,3 kilometer. De uitdaging loopt nog tot exact 14 uur, precies 168 uur nadat hij vorige zondag aan zijn onderneming begon.