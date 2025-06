De 26-jarige Ververs kwam nog maar sinds januari voor Oostende uit, dat de Nederlandse guard toen overnam van het Duitse Göttingen. Ververs speelde maar een half seizoen voor Göttingen. Voordien verdedigde hij acht seizoenen lang de kleuren van zijn jeugdclub Leiden, waarmee hij drie keer Nederlands kampioen werd en in 2022 en 2023 de eerste twee edities van de BNXT League won.

In de Belgisch-Nederlandse competitie werd hij in 2024 tot Nederlands speler van het jaar verkozen. Bij Oostende was hij de vervanger van Devontae Shuler, die naar de Verenigde Staten terugkeerde.