Man­del Uni­ted wint met 1 – 0 tegen KRC Harel­be­ke: We weten wat we kunnen”

Mandel United wint met 1-0 tegen KRC Harelbeke

In tweede nationale van het voetbal is Mandel United zaterdagavond in eigen huis met 1-0 gewonnen tegen KRC Harelbeke. Na het verlies van KVDO vrijdagavond tegen KM Torhout kon Mandel United al hun voorsprong tot acht punten vergroten. 

Mandel United is zaterdagavond met 1-0 gewonnen tegen KRC Harelbeke. In een mistig stadion duurde het lang vooraleer ze een eerste kans konden noteren. Als er dan een kans kwam, was het KRC Harelbeke zelf dat die in cadeauverpakking weggaf. Pas op het halfuur kon Mandel United een eerste keer écht dreigen. Voor de rest van de eerste helft was het al Mandel United wat de klok sloeg. In de pauze was het 0-0. 

KRC Harelbeke toonde na rust een ander gezicht, maar toch bleven de grootste kansen voor de thuisploeg. Op de 78ste minuut was het eindelijk 1-0. KRC Harelbeke probeerde via invaller Degryse en Coopman nog een punt uit de brand te slepen, maar doelman Deré stond pal. 

Mandel United wint met 1-0 tegen KRC Harelbeke

"Wat is vandaag gebleken: dat is als je in de situatie van Mandel zit, zit het geluk soms mee", klonk het bij trainer van Harelbeke, Kevin Franck. "In de stilstaande fase valt de bal in de voeten van iemand van Mandel. Als je in onze situatie zit dan weet je ook als je dit gameplan hebt, dan weet je dat je het aantal momenten die zich aandienen in een wedstrijd, dan moet je daarvan profiteren."

Ook de trainer van Mandel United, Angelo Paravizzini, reageert na de match. "Ik denk dat we genoeg kansen gekregen hebben tegen een ploeg die laag stond en goed in blok speelde, dan is het een kwestie van geduldig te blijven en die openingen te vinden. Dat hebben we dan gedaan en dan is het een gebrek aan scherpte in de zestien. Wij kijken niet zoveel naar de tegenstander. We spelen onze eigen wedstrijd en wij weten wat we kunnen. We proberen gewoon elke week punten te pakken, bij voorkeur te winnen."

