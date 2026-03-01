"Wat is vandaag gebleken: dat is als je in de situatie van Mandel zit, zit het geluk soms mee", klonk het bij trainer van Harelbeke, Kevin Franck. "In de stilstaande fase valt de bal in de voeten van iemand van Mandel. Als je in onze situatie zit dan weet je ook als je dit gameplan hebt, dan weet je dat je het aantal momenten die zich aandienen in een wedstrijd, dan moet je daarvan profiteren."

Ook de trainer van Mandel United, Angelo Paravizzini, reageert na de match. "Ik denk dat we genoeg kansen gekregen hebben tegen een ploeg die laag stond en goed in blok speelde, dan is het een kwestie van geduldig te blijven en die openingen te vinden. Dat hebben we dan gedaan en dan is het een gebrek aan scherpte in de zestien. Wij kijken niet zoveel naar de tegenstander. We spelen onze eigen wedstrijd en wij weten wat we kunnen. We proberen gewoon elke week punten te pakken, bij voorkeur te winnen."