Brugge

Madri­l­eens van­da­lis­me in Brug­ge: twee bus­sen van De Lijn beschadigd

Vandalisme AM 3

Foto beschadigde bus

Supporters van Atlético Madrid misdroegen zich onderweg naar het Jan Breydelstadion, waar de wedstrijd tussen de Madrilenen en Club Brugge in de Champions League plaatsvond. Met een noodhamer sloegen de Spaanse supporters een raam stuk, in een andere bus sloegen ze een gat in het dak.

Vandalisme AM 2

Foto binnenkant beschadigde bus

Het incident is niet het eerste van zijn soort, in november vorig jaar staken supporters van FC Barcelona een bus in brand. Chauffeurs van De Lijn weigerden toen om nog voetbalsupporters te vervoeren. Gisteren was er extra politie en begeleiding, maar dat verhinderde de supporters niet om schade aan te richten aan de bussen.

Vervoersmaatschappij De Lijn veroordeelt de feiten met de Madrilenen. Ze bespreken het incident met de chauffeurs en de vakbonden.

Bus Barcafansbrand
Bus die fans van Barcelona naar Jan Breydel moet brengen in brand gestoken op t Zand
Vandalisme AM 1

Foto beschadigd dak

Victor Peeters
Vandalisme Jan Breydelstadion Champions League Supporters

