Het incident is niet het eerste van zijn soort, in november vorig jaar staken supporters van FC Barcelona een bus in brand. Chauffeurs van De Lijn weigerden toen om nog voetbalsupporters te vervoeren. Gisteren was er extra politie en begeleiding, maar dat verhinderde de supporters niet om schade aan te richten aan de bussen.

Vervoersmaatschappij De Lijn veroordeelt de feiten met de Madrilenen. Ze bespreken het incident met de chauffeurs en de vakbonden.