Sport
Maas­eik wint in BeNe Con­fe­ren­ce, neder­laag voor Menen

Volleybal

Maaseik heeft zaterdag op de derde speeldag in de BeNe Conference, een competitie tussen de beste Belgische en Nederlandse volleyteams, een 3-0 zege behaald tegen Advisie/SSS. De setstanden waren 25-18, 25-21 en 25-22 in het voordeel van de Limburgers. Menen verloor in eigen zaal van Dynamo Apeldoorn met 2-3 (25-20, 23-25, 23-25, 25-19 en 15-17).

In de BeNe Conference nemen de vier beste clubs uit Nederland en de vier beste clubs uit België het tegen elkaar op. De Belgische ploegen spelen alleen tegen de Nederlandse ploegen (heen en terug), goed voor een totaal van acht speeldagen. Elke deelnemer aan de BeNe Conference start met de punten die in de nationale fase van de competitie behaald werden tegen de drie andere deelnemers uit het eigen land aan de BeNe Conference.

Leider Roeselare (21 punten) trekt zondag naar Lycurgus Groningen, Haasrode Leuven moet naar Orion Stars. Maaseik volgt na Roeselare met negentien punten, Menen heeft dertien eenheden. In de Challenge Play Off won Achel met 3-0 (25-20, 25-17 en 25-15) van Guibertin. Aalst zegevierde in Antwerp met 1-3 (25-22, 20-25, 21-25 en 19-25) en Gent hield de volle buit thuis tegen Borgworm met 3-0 (25-20, 25-21 en 25-22). Aalst voert de stand aan met elf punten, voor Gent (10 punten).

