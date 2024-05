In het begin van het seizoen werd afgesproken dat er 1.000 plaatsen zouden zijn voor bezoekende supporters, maar dat aantal kan verminderd worden afhankelijk van de risico's. Dat is nu gebeurd voor het duel tussen RSC Anderlecht en Club Brugge zondag om 18.30 uur in het Lotto Park, na een veiligheidsvergadering. "Opdat de verschillende supporters in de meest veilige omstandigheden de wedstrijd kunnen bijwonen, zal het aantal toegelaten bezoekers van Club Brugge gelimiteerd worden" tot 850, klinkt het.

De politie roept de supporters van beide clubs op om "de veiligheidsmaatregelen en de instructies van de veiligheidsdiensten ter plaatse te respecteren, zodat alle supporters in optimale omstandigheden deze belangrijke wedstrijd kunnen bijwonen".

Club Brugge staat met nog twee speeldagen te gaan in de Champions' Play-offs op de tweede plaats, achter leider RSC Anderlecht. Beide clubs hebben 46 punten.