Na de 1-1 in Kilmarnock ligt alles nog open, maar Cercle heeft toch wel wat troefkaarten. Morgen komen zowat 8.000 groen-zwart supporters de 2.500 Schotten overstemmen in het Jan Breydel. Het stadion zelf is ook een troef.

"We moeten het natuurlijke gras en het grote terrein benutten om onze behendigheid en snelheid vooraan te gebruiken. Dan kunnen we hen pijn doen. Het Jan Breydel zal ons toelaten om onder de druk uit te komen, en de ruimte in hun rug te gebruiken. Daar heeft Kilmarnock moeite mee", legt coach Muslic uit.