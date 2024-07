De eerste helft in het uitgeregende Rugby Stadion van Kilmarnock had weinig om het lijf. De thuisploeg riep in de openingsminuten om een penalty, maar kreeg geen gehoor van de scheidsrechter. Al voetballend kwamen de Schotten nadien nauwelijks tot kansen. Cercle dreigde af en toe, maar basisdebutant Ouattara en verdediger Daland troffen de Schotse doelman op hun weg.