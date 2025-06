De 30-jarige Pirard doorliep de jeugdrangen van Standard, tot hij in 2015 voor Lommel United koos. Daarna droeg hij het shirt van STVV, Waasland-Beveven, Union Sint-Gillis en KV Kortrijk. Bij de Kerels was hij afgelopen seizoen goed voor tien wedstrijden.

"We hadden nood aan een tweede ervaren doelman, met kwaliteit, die er staat wanneer de coach hem nodig heeft", legt sportief directeur Marc Wilmots uit. "Met zijn professionalisme en zijn competenties heeft Lucas altijd getoond dat hij zijn mannetje kon staan bij al zijn vorige clubs in eerste klasse. Daarnaast mogen we niet vergeten dat hij een kind van het huis is."