Aanmelden
Sport
Menen

Lot­to Vol­ley Lea­gue: Menen wint top­per bij Haas­ro­de Leu­ven en blijft ongeslagen

Volley menen roeselare

archief ©Belga

Menen heeft zondag de topper van de vierde speeldag in de Lotto Volley League gewonnen. De West-Vlamingen haalden het op bezoek bij Haasrode Leuven met 1-3. De setstanden waren 25-21, 17-25, 22-25 en 21-25.

In de stand van de eerste klasse van het Belgische mannenvolley gaan Roeselare en Menen aan kop met het maximum van twaalf punten uit vier wedstrijden. Haasrode Leuven (9 punten) volgt als derde, voor Maaseik en Antwerp met zes punten. Achel telt als nummer zes vijf eenheden. Nadien sluiten Aalst (4 punten), Borgworm (3 punten), Guibertin (2 punten) en Gent (1 punt), dat als enige team nog niet kon winnen, de rij.

Roeselare veroverde vorig seizoen een vijfde Belgische titel op rij en stelde zo zijn 'treble' veilig. Knack won ook de Beker van België en was autoritair de beste in de allereerste editie van de BeNeConference, een grensoverschrijdende competitie met Nederlandse teams.

Belga
Redactie

Meest gelezen

eli iserbyt
Sport

Veldrijder Eli Iserbyt krijgt slecht nieuws op laatste echo in UZ Gent
Ronny poelvoorde 01
Sport

Voormalig veldrijder Ronny Poelvoorde overleden
Vd V Oostkamp 2
Sport

Sterren van FC Barcelona slapen straks in Oostkamp: hotel streng beveiligd, burgemeester vraagt rust te bewaren

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden