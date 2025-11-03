In de stand van de eerste klasse van het Belgische mannenvolley gaan Roeselare en Menen aan kop met het maximum van twaalf punten uit vier wedstrijden. Haasrode Leuven (9 punten) volgt als derde, voor Maaseik en Antwerp met zes punten. Achel telt als nummer zes vijf eenheden. Nadien sluiten Aalst (4 punten), Borgworm (3 punten), Guibertin (2 punten) en Gent (1 punt), dat als enige team nog niet kon winnen, de rij.

Roeselare veroverde vorig seizoen een vijfde Belgische titel op rij en stelde zo zijn 'treble' veilig. Knack won ook de Beker van België en was autoritair de beste in de allereerste editie van de BeNeConference, een grensoverschrijdende competitie met Nederlandse teams.