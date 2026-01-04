Lotto Volley League: Leider Roeselare laat geen steek vallen bij Aalst, Menen verslaat Haasrode Leuven
© Belga
Leider Roeselare heeft zaterdagavond in de Lotto Volley League geen steek laten vallen op bezoek in Aalst. De West-Vlamingen wonnen met 0-3. De setstanden waren 20-25, 21-25 en 22-25.
Menen hield de overwinning thuis tegen Haasrode Leuven met 3-1 (20-25, 25-23, 25-18 en 35-33).
Kampioen Roeselare voert de stand royaal aan met 36 punten uit dertien wedstrijden. Menen en Haasrode Leuven volgen met elk 28 punten.
Belga