Aanmelden
Sport
Roeselare Menen

Lot­to Vol­ley Lea­gue : Lei­der Menen ver­liest eer­ste punt­je tegen Aalst, Roe­se­la­re her­pakt zich tegen Gent

Knack Roeselare
Menen heeft zaterdagavond op de zesde speeldag in de Lotto Volley League zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden. De competitieleider boog weliswaar een dubbele achterstand tegen Aalst nog om in een 2-3-zege, maar omdat de Oost-Vlamingen een vijfde set konden afdwingen, verlieten de bezoekers de zaal met maar twee punten op zak. De setstanden waren 23-25, 20-25, 25-20, 25-20 en 15-8.

Eerste achtervolger Roeselare ging in eigen huis eenvoudig voorbij hekkensluiter Gent (25-11, 25-18 en 25-20) en pikte zo de zegedraad opnieuw op na de 3-1-nederlaag van vorige week tegen Maaseik. 

Door zijn zesde zege op rij blijft Menen de stand aanvoeren met 17 punten. Roeselare volgt als tweede met 15 punten. Roeselare veroverde vorig seizoen een vijfde Belgische titel op rij en stelde zo zijn 'treble' veilig. De West-Vlamingen wonnen immers ook de Beker van België en waren autoritair de beste in de allereerste editie van de BeNeConference, een grensoverschrijdende competitie met Nederlandse teams.

Belga

Meest gelezen

Roeselare knokke
Sport

Roeselare wint van Knokke en blijft beste West-Vlaamse amateurploeg
Voetbal kortemark
Sport

Voetbal Vlaanderen onderzoekt mogelijke racistische uitlatingen van jeugdtrainer
Kortrijkraaly
Sport

Jos Verstappen wint 6 Uren van Kortrijk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden