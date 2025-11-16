Eerste achtervolger Roeselare ging in eigen huis eenvoudig voorbij hekkensluiter Gent (25-11, 25-18 en 25-20) en pikte zo de zegedraad opnieuw op na de 3-1-nederlaag van vorige week tegen Maaseik.

Door zijn zesde zege op rij blijft Menen de stand aanvoeren met 17 punten. Roeselare volgt als tweede met 15 punten. Roeselare veroverde vorig seizoen een vijfde Belgische titel op rij en stelde zo zijn 'treble' veilig. De West-Vlamingen wonnen immers ook de Beker van België en waren autoritair de beste in de allereerste editie van de BeNeConference, een grensoverschrijdende competitie met Nederlandse teams.