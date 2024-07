Zowel de jeugd-, junioren- als elitecategorieën staan op het programma in Zandvoorde. De races volgen elkaar in sneltempo op. Vooral in de eerste discipline van de avond, een tijdritduel op de 200 meter, flitsen de skeeleraars voorbij. Als concurrenten bijna op hetzelfde moment in spreidstand over de eindstreep aan beide kanten van de baan rollen, dan komt het neer op enkele tienden of honderdsten van een seconde en de finishfoto. Bij de deelnemers zelf en hun landgenoten loopt de adrenaline hoog op. Wie de voorlopig snelste tijd neerzet, moet nog nagelbijten tot alle andere kanshebbers hun duel hebben gereden. Zo verraste thuisrijdster Fran Vanhoutte met een recordtijd. Op het einde hadden er nog twee anderen onder de tijd gedoken maar ze blonk overduidelijk met een bronzen medaille. Haar zus Stien haalde ook de finale van de elite vrouwen en eindigde op de elfde plaats. “We kunnen samen trainen en hebben heel veel steun aan elkaar”, vertelt Stien. “Ik denk dat ik vooral dankzij mijn zus goed geworden ben want als ik klein was, zag ik haar altijd hard trainen”, deelt Fran.