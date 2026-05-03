Len­de­le­de­naar René Mes­se­ly knap der­de in GP Noy­el­le, winst voor Rus Novolodskii

723 BB Juniores Noyelle

In Ieper stond op zondag de Grote Prijs André Noyelle voor junioren op het programma. Dat was de olympische kampioen in de wegrit van 1952 in Helsinki. Lendeledenaar René Messely werd knap derde, de winst ging naar de Rus Rostislav Novolodskii.

Vijf leiders bouwden al snel een voorsprong uit. Twee Belgen waren daarbij aanwezig: René Messely uit Lendelede, rijdend voor Soudal Quick-Step U19 en Finn Tanghe van het Avia Rudyco Cycling Team. In de achtervolgende groep reed Xibe Bral rond, zeer sterk van de jongen die twee weken geleden zijn broer Milan verloor. 

Op de laatste keer Kemmelberg werd de kopgroep herleid van vijf naar drie renners. De Rus Novolodskii, Messely en de Italiaan Grigolini bleven nog over. Messely probeerde nog een paar keer weg te raken, maar Novolodskii liet dat niet toe. Uiteindelijk werd het een sprint met drie en daar trok Novolodskii aan het langste eind. Messely moest al rap gaan zitten en werd knap derde.

Bart Coopman

Robbe Temmerman

