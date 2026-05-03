Op de laatste keer Kemmelberg werd de kopgroep herleid van vijf naar drie renners. De Rus Novolodskii, Messely en de Italiaan Grigolini bleven nog over. Messely probeerde nog een paar keer weg te raken, maar Novolodskii liet dat niet toe. Uiteindelijk werd het een sprint met drie en daar trok Novolodskii aan het langste eind. Messely moest al rap gaan zitten en werd knap derde.