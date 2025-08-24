In het klassement totaliseert het nog ongeslagen Sint-Truiden nu 14 op 18. Landskampioen Union Sint-Gillis volgt op drie punten en kan zondag mits winst in de Brusselse derby tegen Anderlecht op gelijke hoogte komen. Cercle is met 8 punten voorlopig zesde.

De spelers van Sint-Truiden kwamen het veld op met een rouwband om zo hun steun te betuigen aan hun coach Wouter Vrancken, die deze week afscheid moest nemen van zijn moeder. Desondanks tekende de Truiense coach present in Jan Breydel. Hij zag hoe zijn ploeg na een half uur op achterstand kwam. Alan Minda mocht na mistasten in de bezoekende verdediging randje buitenspel alleen op Kokubo afstormen en zette zijn team op voorsprong. Maar het antwoord van de Kanaries volgde niet veel later. Illias Sebaoui maakte met een fraaie trap in de 38e minuut gelijk.

Na de pauze kwam Gerkens al vroeg tot twee keer toe dicht bij de 2-1 voor Cercle, maar zijn vizier stond niet scherp afgesteld. STVV-goalie Delanghe toonde zich dan weer op een schot van Sebaoui. Ook een kopbal van invaller Adewumi, gered door Kokubo, ging in de slotfase niet binnen. Zo bleef het bij een puntendeling in Brugge.